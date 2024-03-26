ФСБ: Буданов – законная цель, террористов готовились встретить на Украине как героев

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Устроившие бойню в «Крокус-сити» террористы пытались сбежать на территорию Украины, где их должны были встретить как героев.

Об этом журналистам рассказал директор ФСБ России Александр Бортников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей оперативной информации, их там ждали. Им подготовили окно», – сказал Бортников.

Он подчеркнул, что следствие продолжается, и некоторые детали произошедшего ещё уточняются, но общая картина ясна.

«Сейчас очень многое делается для того, чтобы в процессе дальнейшей разыскной деятельности выявить всех участников этой бойни. Как здесь, на территории страны, так и за рубежом. Что и делается, и все наши оперативные подразделения этой работой занимаются. В том числе и с партнёрскими спецслужбами дружественных государств», – добавил глава ФСБ.

«Раз уж они делали ноги, то они хотели уйти. И на той стороне их хотели встретить как героев», – добавил он.

«Мы считаем они к этому причастны. И от того, как будет зависеть дальнейший ход расследования, мы будем стремиться к тому, чтобы получать фактические материалы. Сейчас могу говорить лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую об ангажированности той стороны для этой акции. Они готовились к этому, потому что группа уходила на Украину. И это факт, который мы получили в результате работы с агентами. Мы бы сделали все необходимое, чтобы этого не произошло [переход границы]. Но что их там ждали – это факт. Мы считаем, акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы», – добавил Бортников.

Он подчеркнул, что глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов является законной военной целью атак армии России.

«А почему он до сих пор жив?» – поинтересовались журналисты.

«Всё впереди», – ответил директор ФСБ.