Политнавигатор - Новости России и Украины
21.05.2018, Симферополь, Виктор Орлов
  1 020 просмотров
Криминал, Крым, Провокации, Россия, Украина

ФСБ: Джемилев и Чубаров планировали серию терактов в Крыму


ФСБ заявила о раскрытии деятельности террористической группировки, которая планировала совершать диверсии в Крыму по указанию главарей запрещенного в России меджлиса.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым – помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ.

Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым.

В состав группы, сформированной в г. Харькове, кроме Э. Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

Так, членами экстремистского сообщества в январе 2018 года с использованием бутылок с зажигательной смесью был осуществлен поджог дома муфтия Крыма Э. Аблаева, внесшего значительный вклад в укрепление национального единства.

За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов США.

В апреле т.г. один из участников экстремисткой группы А. Стешенко выявлен при въезде на территорию Республики Крым, куда был направлен Э. Велиевым для подготовки и совершения провокаций накануне очередной годовщины подписания Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

По факту поджога дома МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 1.1 ст. 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества) в отношении Э. Велиева и ч. 2 ст. 282.1 (Участие в экстремистском сообществе) в отношении А. Стешенко и А. Третьякова.

Членам экстремистского сообщества Э. Велиеву и А. Третьякову обвинения по соответствующим статьям УК РФ предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть