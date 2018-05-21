21.05.2018, Симферополь, Виктор Орлов

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ФСБ: Джемилев и Чубаров планировали серию терактов в Крыму

ФСБ заявила о раскрытии деятельности террористической группировки, которая планировала совершать диверсии в Крыму по указанию главарей запрещенного в России меджлиса.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым – помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ.

Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым.

В состав группы, сформированной в г. Харькове, кроме Э. Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

Так, членами экстремистского сообщества в январе 2018 года с использованием бутылок с зажигательной смесью был осуществлен поджог дома муфтия Крыма Э. Аблаева, внесшего значительный вклад в укрепление национального единства.

За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов США.

В апреле т.г. один из участников экстремисткой группы А. Стешенко выявлен при въезде на территорию Республики Крым, куда был направлен Э. Велиевым для подготовки и совершения провокаций накануне очередной годовщины подписания Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

По факту поджога дома МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 1.1 ст. 282.1 УК РФ (Создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества) в отношении Э. Велиева и ч. 2 ст. 282.1 (Участие в экстремистском сообществе) в отношении А. Стешенко и А. Третьякова.

Членам экстремистского сообщества Э. Велиеву и А. Третьякову обвинения по соответствующим статьям УК РФ предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – говорится в сообщении.