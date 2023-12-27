«ФСБ ещё работать и работать» – Коц возмутился раздольем для укродиверсантов в России

Владимир Гладков.  
27.12.2023 21:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина, ФСБ


За прошедший год ФСБ предотвратила несколько сотен акций украинских террористов.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедший год ФСБ предотвратила несколько сотен акций украинских террористов. Об этом в своём...

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«Покушение на Захара Прилепина, подрыв его машины в Нижегородской области, говорит об агентурной работе противника на нашей территории, что он себя очень свободно и вольготно чувствует.

Огромное количество людей попали к нам с беженцами, и которые не были отфильтрованы. И сегодня они по тем или иным причинам работают на противника, взрывают железнодорожные ветки.

И в принципе, все эти истории про сожжённые релейные шкафы, про нападения на военкоматы, про слежку за журналистами – вот, за мной следили. Готовились теракты в отношении Владимира Соловьёва», – отметил он.

«И в принципе, ФСБ удалось за этот год предотвратить 250 террористических преступлений, из них 145 откровенных терактов. Это говорит о масштабе работы агентуры внутри страны, это один из не очень весёлых выводов за этот год. К сожалению, органам безопасности здесь ещё работать и работать», – заключил Коц.

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