ФСБ: Главе «аскеров» светит до 20 лет тюрьмы

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УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины, который создал незаконное вооруженное формирование «Исламский батальон «Крым».

Ему вменяется организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч.1 ст. 208 УК РФ).

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«Установлено, что 57-летний гражданин, выехал с Крымского полуострова в марте 2014 года и создал на Украине НВФ с целью нарушения территориальной целостности РФ, обеспечив при этом его участников огнестрельным оружием и боеприпасами. В период с июня 2014 года по настоящее время мужчина, руководя батальоном, принимал непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Санкция статьи 208 Уголовного Кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет», – говорится в сообщении спецслужбы.