ФСБ и ГРУ переигрывают Украину в Минске – Тука

10.06.2020, Киев, Максим Карпенко

На переговорах в Минске по Донбассу Украине противостоят высокопрофессиональные люди, в отличие от тех, кто выступает от имени Киева.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил бывший глава Луганской ВГА и экс-замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Тука считает, что со стороны России выступают представители разных спецслужб.

«В отличие от преимущественного большинства людей, с той стороны с нами работают высококлассные специалисты. В том числе специалисты из ФСБ. В том числе, не только ФСБ – и внешняя разведка, и Главное управление Генерального штаба, бывшее ГРУ. И людей, которые являются ярко проукраинскими по взглядам, но непрофессиональными, тем или иным способом ими очень легко манипулировать. Их откровенными чувствами», – заявил Тука.