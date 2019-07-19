ФСБ и КГБ должны объединиться против НАТО

19.07.2019, Москва, Елена Острякова

Военное взаимодействие России и Белоруссии носит даже более серьезный характер, чем экономическое сотрудничество.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас военное взаимодействие конкурирует с экономическим по глубине и взаимному проникновению. По понятным причинам Белоруссия может испытывать какой-то комплекс неполноценности, но совершенно напрасно, потому что у нас де факто единая система защиты», – говорит эксперт.

Он полагает, что военное взаимодействие должно быть подкреплено плотным взаимодействием спецслужб.

«Несколько хромает, на мой взгляд сотрудничество между спецслужбами. Как только слияние произойдет и по этой линии, мы можем уже не особо беспокоиться на предмет того, что НАТО придвигает к нашим границам свою военную инфраструктуру. Пусть беспокоится НАТО», – сказал Мухин.