ФСБ «накрыла» крупную нарколабораторию в Крыму

15.02.2020, Симферополь, Виктор Орлов

ФСБ в Крыму пресечена деятельность крупной нарколаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения.

Установлено, что двое местных жителей, 1996 и 1997 г.р., организовали в специально арендованном для этого частном доме в г. Симферополе производство наркотического средства «мефедрон», которое впоследствии распространялось на территории Республики Крым, города Севастополя и Краснодарского края через т.н. «закладки».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«14.02.2020 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в указанном домовладении и на специальном складе в Белогорском районе обнаружено и изъято более 16 кг наркотического средства «мефедрон» и более 700 литров прекурсоров для его изготовления. Также в помещении обнаружено оборудование для производства наркотических средств: электроприборы для смешивания реактивов, устройства для вытяжки отработанных газов, стеклянные колбы, весы и др.

Под данному факту следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств группой лиц в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов совершения указанными лицами тяжких и особо тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.