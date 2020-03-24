24.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов
 
Криминал, Литва, Происшествия, Россия, Украина
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ФСБ накрыла хакерскую группировку: среди участников – граждане Украины и Литвы




ФСБ задержала в Крыму участников хакерской группировки, в которую также ходили члены в еще 10 субъектах Российской Федерации – Северная Осетия-Алания, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, гг. Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

По данным спецслужбы, группировка «специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей сети Интернет и платежных систем».

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«Членами группы для реализации своего криминального бизнеса создано более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые впоследствии использовались злоумышленниками для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в сети Интернет.

В ходе обысков по 62 адресам пребывания членов организованной группы изъято более 1 млн. долларов США, 3 млн. рублей, средства компьютерной техники, включая серверное оборудование использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, поддельные документы удостоверяющие личность, в том числе паспорта граждан РФ, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, использовавшиеся в противоправной деятельности, а также огнестрельное (нарезное) оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты», – говорится в сообщении крымского управления ФСБ.

В результате спецоперации задержаны более тридцати членов группы (включая граждан Украины и Литвы). Двадцати пяти из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В результате проведенных мероприятий противоправная деятельность организованной группы прекращена, используемая в криминальных целях серверная инфраструктура ликвидирована.

Также было установлено, что организаторы сообщества из числа граждан России ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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