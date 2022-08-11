ФСБ накрыла взяточников из Крымской инвестиционной компании

11.08.2022  13:25 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия


До 7 лет лишения свободы грозит конкурсному и арбитражному управляющим «Крымской инвестиционной компании» за коммерческий подкуп в особо крупном размере. Обоих задержали сотрудники управления ФСБ и ОЭБиПК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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33-летний арбитражный управленец выступил посредником в решении вопроса о приостановлении процесса взыскания задолженности в 102 млн рублей с ООО «Крым-Инвест».

Конкурсный управляющий выявил долг перед предприятием в 102 миллиона рублей. За ежемесячные выплаты в 200 тысяч рублей управляющий пообещал приостановить процесс взыскания задолженности. Затем условия изменились – 7 миллионов рублей одним платежом, и судебный процесс по долгам будет прекращен вовсе. Посредником в договоренностях выступал арбитражный управляющий той же фирмы. При получении денег одно из фигурантов задержали в Керчи, второго – в Волгограде и этапировали в Симферополь.

Киевский райсуд Симферополя на 2 месяца поместил под стражу арбитражного управляющего. Конкурсному управляющему присудили домашний арест. Оба проходят по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.3 ст. 204.1 УК РФ).

Следует отметить, что Крымская инвестиционная компания прекратила свою деятельность в 2020 году и находится в состоянии банкротства.

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