ФСБ нашла 50-летнего жителя Крыма, призывавшего убивать российских силовиков
03.02.2023 16:33
(Мск) , Симферополь
ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Симферополя. Мужчина подозревается в совершении в Интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.
Возбуждено уголовное дело, санкция вменяемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Установлено, что подозреваемый на странице сообщества в социальной сети «Вконтакте» разместил публикацию, содержащую призывы к убийству представителей правоохранительных органов РФ», – говорится в сообщении ФСБ.
Расследование уголовного дела продолжается.
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