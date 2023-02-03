ФСБ нашла 50-летнего жителя Крыма, призывавшего убивать российских силовиков

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ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Симферополя. Мужчина подозревается в совершении в Интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

Возбуждено уголовное дело, санкция вменяемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлено, что подозреваемый на странице сообщества в социальной сети «Вконтакте» разместил публикацию, содержащую призывы к убийству представителей правоохранительных органов РФ», – говорится в сообщении ФСБ.

Расследование уголовного дела продолжается.