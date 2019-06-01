ФСБ нашла взрывчатку у язычника в Крыму

04.06.2019, Алушта, Виктор Орлов, На фото - боевики украинского нацбата Азов поклоняются языческому идолу

Алуштинский городской суд Республики Крым вынес приговор 19-летнему местному жителю Альберту Круглову, обвиняемому незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в публичных призывах к экстремисткой деятельности.

«Установлено, что молодой человек, являясь приверженцем языческой идеологии, со свой страницы в социальной сети опубликовал сообщение, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности.

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В июле 2018 года сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания Круглова были обнаружены и изъяты два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, замаскированных под термос и бутылку. После чего житель Алушты был задержан.

Уголовное дело в отношении Круглова возбуждено и расследовалось следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

31 мая 2019 года Алуштинский городской суд признал Альберта Круглова виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 60 тыс. рублей», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.