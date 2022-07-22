ФСБ обезвредила в Крыму очередного экстремиста

22.07.2022  15:54 (Мск), Симферополь
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, ФСБ, экстремизм


Сотрудники ФСБ задержали призывавшего к расправам жителя Белогорского района, который подозревается в разжигании ненависти по национальному признаку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники ФСБ задержали призывавшего к расправам жителя Белогорского района, который подозревается в разжигании ненависти...

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Как подчеркнули в ФСБ, 33-летний крымчанин озвучивал свои призывы через аккаунт в соцсетях. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Установлено, что житель пгт. Зуя разместил в социальной сети «ВКонтакте» материалы с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности и происхождения. Следственным отделом УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ», – говорится в сообщении.

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