ФСБ обезвредила в Крыму очередного экстремиста

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Сотрудники ФСБ задержали призывавшего к расправам жителя Белогорского района, который подозревается в разжигании ненависти по национальному признаку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как подчеркнули в ФСБ, 33-летний крымчанин озвучивал свои призывы через аккаунт в соцсетях. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Установлено, что житель пгт. Зуя разместил в социальной сети «ВКонтакте» материалы с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности и происхождения. Следственным отделом УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ», – говорится в сообщении.