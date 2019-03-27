ФСБ обнародовала видео и подробности операции против «хизбов» в Крыму

27.03.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Нацгвардии сегодня в рамках проведенной специальной операции в Крыму пресечена деятельность структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), задержаны 20 человек из числа ее главарей и рядовых участников.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

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«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества н направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман.

При задержании по местам жительства участников МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – говорится в сообщении.