Политнавигатор - Новости России и Украины
05.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Д.Б., Россия, Спецслужбы, Украина

ФСБ обвинили в том, что СБУ опозорилась с Бабченко


Бывший начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк увидел много нестыковок в деле об «убийстве» беглого российского журналиста Аркадия Бабченко и заподозрил в этом происки ФСБ.

«С высоты своего образования и опыта практической работы я вижу тут что-то недопоказанное, недоговоренное, недоделанное. Как мне кажется, тут либо ФСБ играется с нашей службой, либо наша служба не полностью докладывает народу реальную ситуацию», – сказал Вовк в эфире телеканала ZIK.

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Его смущает то, что украинская спецслужба, узнав о заказном убийстве, пошла на инсценировку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы все было на полном серьезе, то особа была бы задержана еще до инсценировки убийства. Если все происходит на высоком уровне, то обычно есть два исполнителя-дублера. И неизвестно, кто из них сработает первым. Поэтому особа, которая сотрудничает с правоохранителями, не может знать, что делает дублер. Такие вещи – больше сценарий для блокбастеров, чтобы развеселить публику хорошим сценарием. Если зафиксирован заказ, нужно реагировать», – сказал Вовк.

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