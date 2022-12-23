ФСБ объявила Стрелкова в розыск по обвинению в работе на Украину

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ФСБ задержала ряд граждан, оказывавших содействие Службе безопасности и вооруженным силам Украины.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На территории Пермского края разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России. Организатором деятельности группы являлся Стрелков — активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка «Национал социализм/Белая власть», который в 2019 г., уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремисткой направленности, выехал на Украину, где был завербован СБУ. Используя свой круг общения в российских националистических ячейках, привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные лица, действуя по заданию СБУ, осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры г. Перми, а также оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. В Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность жителя г. Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 35-летний гражданин России, действуя по заданию украинской спецслужбы, осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области. При этом он осознавал, что адресат может использовать полученную информацию против безопасности Российской Федерации.

Подозреваемый задержан в г. Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды вооруженных сил данного государства. В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, намеревавшегося принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации. Оперативники установили, что волгоградец прибыл на территорию Ростовской области с целью пересечь государственную границу и вступить в вооруженные силы Украины для участия в боевых действиях против Российской Федерации. При задержании у Микофорова были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.

Одновременно в ходе проверочных мероприятий в Ростовской области выявлен гражданин Российской Федерации и Украины Владислав Понамарев, привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что Понамарёв передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесён ракетный удар РСЗО «Хаймарс». Следственным подразделением ФСБ России в отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 275 («государственная измена в форме шпионажа», «государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства») и ст. 276 («шпионаж») Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Стрелков объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск», – говорится в сообщении ФСБ.