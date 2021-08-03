ФСБ опубликовала задержание эстонского шпиона-дипломата, почитателя педофилов

03.08.2021, Санкт-Петербург, Владимир Гладков

Российские спецслужбы обнародовали видеокадры задержания с поличным консула Эстонии Марта Лятте при получении «материалов закрытого характера от гражданина России».

Тогда, 7 июля, российские власти объявили Лятте персоной нон-грата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На опубликованном видео эстонский консул получает от третьего лица документы, после чего на улице его задерживают люди, представившиеся сотрудниками ФСБ.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», – сообщили в Центре общественных связей спецслужбы РФ.

Напомним, ранее консул особо отличился в конце июля 2020 года в Петрозаводске, когда был замечен у здания городского суда, в котором на тот момент шло рассмотрение скандального дела главы карельского отделения «Мемориала», педофила Юрия Дмитриева.

На вопрос журналистов, что он делает в Карелии, Лятт ответил, что «просто наблюдает за судебным процессом», и добавил: деятельность «Мемориала» важна, «чтобы раскрыть преступления коммунистического режима».

Отметим, педофил Дмитриев поднимал медийный шум об останках «жертв НКВД», якобы захороненных в Сандормохе, в то время как историки считают, что в братских могилах в том районе похоронены расстрелянные финскими оккупантами советские граждане – мирные люди и военнопленные.