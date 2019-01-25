ФСБ отбила атаку нового вида войск Украины
Российские пограничники в Оренбургской области пресекли ввоз в регион крупной партии кондитерских изделий корпорации Roshen Петра Порошенко, которая попала в российский санкционный список, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Сообщение об инциденте вызвало множество язвительных комментариев на Украине, ведь оказалось, что фирма Порошенко пытается вести бизнес с Россией, несмотря предвыборный лозунг украинского президента «геть от Москвы!».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Контрабандная партия Roshen, пойманная ФСБ на границе Оренбургской области, – это не то, что вы подумали, не торговля с агрессором. Это кондитерские войска гаранта несут противнику ожирение и кариес», – иронизирует в своем блоге экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.
Метки: Рошен
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.