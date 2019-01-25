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25.01.2019, Оренбург, Максим Карпенко
 
Россия, Скандал, Украина
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ФСБ отбила атаку нового вида войск Украины

Российские пограничники в Оренбургской области пресекли ввоз в регион крупной партии кондитерских изделий корпорации Roshen Петра Порошенко, которая попала в российский санкционный список, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщение об инциденте вызвало множество язвительных комментариев на Украине, ведь оказалось, что фирма Порошенко пытается вести бизнес с Россией, несмотря предвыборный лозунг украинского президента «геть от Москвы!».

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«Контрабандная партия Roshen, пойманная ФСБ на границе Оренбургской области, – это не то, что вы подумали, не торговля с агрессором. Это кондитерские войска гаранта несут противнику ожирение и кариес», – иронизирует в своем блоге экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

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