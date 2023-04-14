ФСБ поймала при попытке въезда в Крым сразу двух «аскеров»

Виктор Орлов.  
14.04.2023 16:40
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Украина


Оперативниками ФСБ и пограничниками по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержаны двое граждан  Украины, 1996 и 1999 годов рождения.

Оперативниками ФСБ и пограничниками по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержаны...

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«Установлено, что в 2017 году мужчины добровольно вступили в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана».

Подозреваемые принимали активное участие в деятельности НВФ, выполняя функциональные обязанности по обеспечению его деятельности, занимались  проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска и охраной объектов незаконного вооруженного формирования.

При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, они не обратились в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», – говорится в сообщении спецслужбы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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