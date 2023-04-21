ФСБ поймала спонсора «аскеров» при попытке заехать в Крым

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Бывший житель Симферополя, очевидно, из политических мотивов уехавший за Перекоп и решивший вернуться в родной Крым, как только в Незалежной запахло угрозой денацификации, попался при пересечении границы с полуостровом.

Сотрудники ФСБ опознали в 21-летнем гражданине финансиста незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон «Крым». Накануне он по решению суда получил семь лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщила пресс-служба ФСБ, гражданин Украины перечислял деньги на закупку обмундирования, средств защиты и рационов питания членам запрещенной в РФ организации.

«В июле 2022 года иностранец был задержан сотрудниками ФСБ при попытке въезда на территорию Республики Крым… 20 апреля 2023 года Киевский районный суд города Симферополя признал подсудимого виновным во вменяемом преступлении и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве.