ФСБ поймала спонсора «аскеров» при попытке заехать в Крым

Анатолий Лапин.  
21.04.2023 14:56
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, Терроризм, Украина


Бывший житель Симферополя, очевидно, из политических мотивов уехавший за Перекоп и решивший вернуться в родной Крым, как только в Незалежной запахло угрозой денацификации, попался при пересечении границы с полуостровом.

Сотрудники ФСБ опознали в 21-летнем гражданине финансиста незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон «Крым». Накануне он по решению суда получил семь лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший житель Симферополя, очевидно, из политических мотивов уехавший за Перекоп и решивший вернуться в...

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Как сообщила пресс-служба ФСБ, гражданин Украины перечислял деньги на закупку обмундирования, средств защиты и рационов питания членам запрещенной в РФ организации.

«В июле 2022 года иностранец был задержан сотрудниками ФСБ при попытке въезда на территорию Республики Крым… 20 апреля 2023 года Киевский районный суд города Симферополя признал подсудимого виновным во вменяемом преступлении и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве.

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