ФСБ поймала спонсора украинского нацбата в Крыму

24.10.2022  14:48 (Мск), Симферополь
Виктор Орлов.  
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержан гражданин Украины, подозреваемый в финансировании незаконного вооруженного формирования.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 208 УК РФ (финансирование незаконного вооруженного формирования).

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержан гражданин Украины, подозреваемый в финансировании...

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«Установлено, что гражданин Украины осуществил перевод денежных средств для приобретения индивидуальных рационов питания, предметов обмундирования и иных средств защиты для действующего на территории Украины НВФ «Исламский батальон «Крым», который принимает непосредственное участие в противодействии Вооруженным Силам Российской Федерации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет», – говорится в сообщении спецслужбы.

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