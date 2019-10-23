ФСБ поймала связанного с Украиной экстремиста-исламиста в Крыму

23.10.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму суд оштрафовал на 100 тысяч рублей экстремистского проповедника, призывавшего к насилию в Севастополе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Радикал был сторонником запрещенной в РФ экстремистской группировки и на своих закрытых проповедях проводил вербовку и идеологическую подготовку сторонников.

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«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 г.р., являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений.

В ходе закрытых занятий он проводил идеологическую обработку верующих, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов. В ходе обысков по месту проживания у подсудимого также изъята запрещенная литература.

В ходе следствия фигурант дела полностью признал свою вину, дал показания о связях крымских салафитов с проживающим на Украине фундаменталистским теологом Абу Яхъей Крымским.

Балаклавским районным судом г. Севастополя подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и в виду полного раскаяния приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.