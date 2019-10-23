23.10.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Происшествия
Просмотров:

ФСБ поймала связанного с Украиной экстремиста-исламиста в Крыму

В Крыму суд оштрафовал на 100 тысяч рублей экстремистского проповедника, призывавшего к насилию в Севастополе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Радикал был сторонником запрещенной в РФ экстремистской группировки и на своих закрытых проповедях проводил вербовку и идеологическую подготовку сторонников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 г.р., являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений.

В ходе закрытых занятий он проводил идеологическую обработку верующих, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов. В ходе обысков по месту проживания у подсудимого также изъята запрещенная литература.

В ходе следствия фигурант дела полностью признал свою вину, дал показания о связях крымских салафитов с проживающим на Украине фундаменталистским теологом Абу Яхъей Крымским.

Балаклавским районным судом  г. Севастополя подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и в виду полного раскаяния  приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть