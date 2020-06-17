ФСБ поймала участника банд Басаева и Хаттаба в Крыму

17.06.2020, Москва, Михаил Рябов

ФСБ задержала в Крыму Русланбека Арсланова, соучастника вооруженного нападения бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на Республику Дагестан в августе-сентябре 1999 года, в результате которого погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц и был нанесен значительный ущерб экономике Республики.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, уточняя, что операция проведена совместно с силами МВД.

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Одновременно стало известно, что еще один сообщник Арсланова – Суртланбек Аджиньязов задержан на материке, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Оба задержанных, 1969 и 1972 года рождения, уроженцы Ставропольского края, доставлены в орган предварительного следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мероприятия по розыску избежавших уголовной ответственности соучастников преступлений террористического характера прошлых лет продолжаются.

Напомним, что в украинские времена бывший спикер парламента Крыма Леонид Грач неоднократно заявлял о том, что республика стала пристанищем для боевиков из Чечни, проходивших реабилитацию на территории полуострова.

«Чеченские боевики залечивают огнестрельные раны, полученные в борьбе с российскими войсками, в Сакских и Евпаторийских санаториях с их грязевыми ваннами. Для местных жителей это не секрет. Чеченское присутствие практически легализовано. Оно проходит под маркой помощи единоверцам. Те, кто еще вчера воевал против российских войск, сегодня спокойно ходят по Крыму, загорают, лечатся. Здесь не Панкисское ущелье, здесь им хорошо и спокойно. Через подставных лиц люди из Чечни скупают жилье в Феодосии, их много и в Бахчисарае», – уверял Грач в 2003 году.