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16.03.2021, Симферополь, Виктор Орлов
 
Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
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ФСБ поймала в Крыму украинского шпиона – работал по заданию Кравчука

Новости Украины

ФСБ в Крыму задержан по обвинению в разведывательно-подрывной деятельности в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л.

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«Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым. С целью исключения проведения Есипенко В.Л. подрывных акций в интересах украинских спецслужб, он был задержан, а в ходе обследования его личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства.

Со слов задержанного Есипенко В.Л. указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности.

В отношении Есипенко В.Л. возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении ФСБ.

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