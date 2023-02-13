ФСБ поймала в Севастополе чиновницу, за взятку легализовавшую ремонт моста с нарушениями

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В Севастополе направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела ремонта и диагностики автомобильных дорог Департамента транспорта. Она обвиняется в получении взятки за легализацию проведенных с нарушениями итогов ремонта моста через суходол по проспекту Гагарина в Севастополе.

Контракт предусматривал замену окон с установкой вентиляционных клапанов в жилых и общественных зданиях на территории, прилегающей к мосту. Однако в феврале и мае 2020 обвиняемая подписала документы о принятии работ в полном объеме, в то время как фактически вентиляционные клапаны общей стоимостью более 850 тыс. рублей установлены не были.

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«В качестве вознаграждения за непринятие законных мер по контролю качества и объемов выполненных работ она просила руководителя субподрядной организации предоставить ей во временное безвозмездное пользование служебный автомобиль возглавляемой им фирмы стоимостью более 700 тыс. рублей и оплатить услуги по ремонту ее личного транспортного средства на сумму более 45 тысяч рублей. Директор коммерческой организации согласился и исполнил ее требования. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю», – говорится в сообщении прокуратуры города.

Также подготовлено исковое заявление о взыскании с подсудимой материального ущерба, причиненного преступлением.