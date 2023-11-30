ФСБ показала видео задержания очередного украинского шпиона в Крыму

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ФСБ по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма, который по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова.

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Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Как сообщал «ПолитНавигатор», буквально вчера ФСБ заявила, что еще один житель Крыма получил 16 лет за шпионаж. СМИ уточнили, что речь идет о бывшем мэре Симеиза. Он с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение и передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России.