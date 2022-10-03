ФСБ показала видео задержания украинского наводчика

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже.

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«Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году был завербован СБУ и с начала проведения специальной военной операции на территории Украины активно использовался ими для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.

Передача собранных данных куратору из СБУ осуществлялась через мобильный мессенджер. Информация предназначалась для последующего направления в Министерство обороны Украины с целью планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ», – говорится в сообщении российской контрразведки.