ФСБ показала видео задержания украинского наводчика

03.10.2022  16:22 (Мск), Херсон
Михаил Рябов.  
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Дзен, Россия, СБУ, Спецоперация, Спецслужбы, Херсон


Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже. «Установлено,...

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«Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году был завербован СБУ и с начала проведения специальной военной операции на территории Украины активно использовался ими для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.

Передача собранных данных куратору из СБУ осуществлялась через мобильный мессенджер. Информация предназначалась для последующего направления в Министерство обороны Украины с целью планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ», – говорится в сообщении российской контрразведки.

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