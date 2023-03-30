ФСБ показательно задержала американского шпиона. Пойдет на обмен?

Олег Кравцов.  
30.03.2023 15:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецслужбы, США, Сюжет дня, ФСБ


В Екатеринбурге при попытке получить секретную информацию задержан журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Центр общественных связей ФСБ ФСБ.

В Екатеринбурге при попытке получить секретную информацию задержан журналист американского издания The Wall Street...

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«Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса», — рассказали в ФСБ.

Гершкович был взят при попытке получить секретную информацию. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, деятельность задержанного не имела отношения к журналистике.

«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Высказались на тему задержания и в Кремле.

«Насколько нам известно, его взяли с поличным», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

При этом он не видит препятствий для дальнейшей работы в России представителей The Wall Street Journal, «если они будут осуществлять нормальную журналистскую деятельность».

Кроме того, пресс-секретарь президент выразил надежду, что в США не будут в ответ проверять корпункты российских СМИ.

«Мы надеемся, что этого не будет, и этого не должно быть, потому что там речь идет не о подозрениях, он был задержан с поличным», — добавил Песков.

Политолог Сергей Марков обращает внимание, что Гершкоича задержали в городе, где работает «Уралвагонозавод» – один из ведущих производителей российской обороник.

«Корреспондент в Москве ведущей газеты финансового истеблишмента США The Wall Street Journal Эван Гершкович арестован по обвинению в шпионаже. Он делал репортажи о ЧВК «Вагнер» и зачем-то ездил в Нижний Тагил, где находятся ведущие оборонные предприятия», – написал Марков.

Обозреватель Андрей Перла убежден, что задержание «будет иметь огромный международный резонанс».

«Арест – показательный. Он показывает уровень международной напряженности и уровень, на котором находятся у противника знания о России. Тот и другой уровень следует оценивать как удовлетворительный. Так впредь и надо.

А Гершковича, наверное, можно будет обменять на кого-нибудь полезного. Совершенно незаконно и несправедливо арестованного в США или для США», – пишет Перла в авторской колонке на сайте «Царьград.

Похожего мнения придерживается и военный обозреватель Борис Рожин, который убежден, что в ближайшие сутки появятся оперативные материалы ФСБ, подтверждающие факт занятия Гершковича военно-промышленным шпионажем.

«Ну и далее по стандартной схеме – суд, приговор, срок, обмен», – отмечает Рожин.

Сейчас Гершкович официально арестован Лефортовским судом Москвы по обвинению в шпионаже.

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