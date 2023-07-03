ФСБ предотвратила убийство Аксенова агентом СБУ

Анатолий Лапин.  
03.07.2023 10:13
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, СБУ, Терроризм, Украина


Украина попыталась в очередной раз убить главу Крыма Сергея Аксёнова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства ФСБ, для этой цели планировалось использовать гражданин России 1988 года рождения, который был завербован СБУ.

Украина попыталась в очередной раз убить главу Крыма Сергея Аксёнова. Как сообщили в пресс-службе...

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На территории Украины он прошел курс обучения разведывательно-подрывной деятельности и обучился минно-взрывному делу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики», – отметили в пресс-службе ФСБ.

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