ФСБ пресекла запланированный украинскими националистами подрыв мечети в Барнауле

03.04.2021, Барнаул, Владимир Гладков

Новости Украины

Спецслужбы РФ задержали в Барнауле местного жителя, который координировался украинскими националистами и планировал подорвать городскую мечеть.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела по статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК России пресечена деятельность сторонника украинской националистической организации «Этническое национальное объединение», созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти.

Пропагандистская работа ведется в мессенджере «Telegram», социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram», – сообщили в ведомстве.

В опубликованном видеоролике видно, как мужчина полностью признаёт свою вину.

«В районе двух-трёх лет тому назад я вышел на организацию «Этническое национальное объединение». В организации присутствуют подразделения на агитационную ячейку и радикальную. Территориально организация расположена на Украине. Я предпринял попытку вступить в радикальную ячейку организации», – говорил подозреваемый.

Он связался с координатором, выдавшим ему ряд заданий, первым из которых было составить фотоотчёт и «провести разведку на местности», в том числе точек торговли, принадлежащих «лицам неславянской внешности».

«Я это задание выполнил. Следующим заданием было провести уничтожение объектов. Способы были выборочные, для каждого человека, можно было произвести поджог, он предполагался как самый простой. Предполагался поджог или подрыв. Хотел выбрать себе цель – подрыв мечети барнаульской», – рассказал задержанный, оказавшийся местным жителем 2000 года рождения.

В ФСБ добавили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.