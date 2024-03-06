ФСБ прокомментировала обыски и задержания в домах крымских религиозных экстремистов

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ФСБ обнародовала подробности вчерашнего обыска и задержание десятерых крымских татар в Бахчисарае и Джанкойском районе.

Все они проходят как участники запрещенной на территории РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и вербовали новых сторонников из числа крымских мусульман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Созданная в Лондоне политическая партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» ставит своей целью создание так называемого «Всемирного халифата» с разрушением институтов светского общества и свержением насильственным путем действующей власти.

На конспиративных собраниях крымские сторонники запрещенного во многих странах мира движения вели вербовку новых членов, а дома хранили пропагандистские материалы и электронные носители информации, а также крупные денежные суммы в российской и иностранной валютах, предназначенные на нужд терорганизации.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, следственным отделом регионального управления возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Напомним, накануне стало известно об обысках в домах крымских татар – постоянных участников акций в поддержку сторонников террористической организации – политической партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в РФ. Обыски также прошли в домах “имамов”, вероятно причастных к этой организации.

Движение «Крымская солидарность», называющее себя правозащитным, опубликовало фото задержанных, а также видео с комментариями жён и детей, о том, как они испугались прихода силовиков, не упомянув ни слова о причастности к запрещенной организации.

Причина в том, что при Украине «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» не была внесена в перечень запрещенных, тогда как в России этот статус присвоен организации еще в 2003 году. После вхождения в российское правовое поле Духовное управление мусульман Крыма в течение нескольких лет проводило разъяснительную работу по упразднению сектантских течений, но финансируемые Лондоном псевдоисламские проповедники находят новых сторонников, пользуясь их неосведомленностью о реальных целях экстремистов. А, затем, использует осужденных за участие в террористической организации, как примеры притеснения мусульман в Крыму и борьбу с инакомыслием.

Аргументы, что участников Хизб ут-Тахрир преследуют за сборища под зданием судов в дни проведения заседаний над «хизбами» и системную критику российской власти, а также массовую нелояльность крымских татар к событиям 2014 года, в Духовном управлении мусульман Крыма считают отвлечением внимания от сути проблемы: Хизб ут-Тахрир запрещена в РФ и практически во всех арабских странах, и этот запрет закреплен на законодательном уровне.