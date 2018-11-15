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15.11.2018, Джанкой, Михаил Рябов
 
Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Спецслужбы
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ФСБ проводит масштабную спецоперацию на севере Крыма

В Джанкое на севере Крыма спецназ ФСБ проводит обыски по нескольким адресам, имеющим отношение к местной ячейке запрещенной в России тоталитарной секты «Свидетели Иеговы».

Организация попала под запрет весной 2017 года, однако это не остановило руководителя местной ячейки «Сиваш», который продолжал проводить сборы и пропаганду идей секты. Правоохранители возбудили против него уголовное дело по факту экстремистской деятельности.

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По данным телеканала «Вести-Крым», обыски в четверг проводились по 30 адресам в Джанкое. Съемочной группе удалось зафиксировать одного из задержанных, однако он отказался от комментариев.

Как стало известно «ПолитНавигатору», в жилище главы ячейки обнаружена экстремистская литература, а также документы с запретом переливания крови членам секты.

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