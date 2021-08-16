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16.08.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Крым, Россия, русофобия
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ФСБ сообщила о наказании для Интернет-экстремиста в Крыму

Бахчисарайский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в...

Бахчисарайский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года местного экстремиста.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следствие установило, что 55-летний житель села Куйбышево Бахчисарайского района призывал к расправам над представителями органов власти и русскоязычного населения полуострова.

«В частности, выявлены и доказаны факты неоднократного распространения 55-летним жителем села Куйбышево Бахчисарайского района в одной из социальных сетей материалов и комментариев экстремистского характера в отношении органов государственной власти РФ и представителей русскоязычного населения Крымского полуострова.

Приговором Бахчисарайского районного суда Республики Крым фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев», – говорится в сообщении.



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