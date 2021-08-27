ФСБ сообщила о поимке украинца с крупной суммой денег на границе

27.08.2021 15:35 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Российские таможенники на границе Крыма с Украиной выявили гражданина соседнего государства, который пытался провезти на полуостров крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Силовики установили, что украинский гражданин скрыл в нише для хранения запасного колеса пакет, в который были завернуты более 150-ти тысяч долларов США (порядка 11-ти миллионов рублей, – авт.). При этом, без декларирования на территорию стран-членов ЕврАзЭС можно ввозить не более 10-ти тысяч долларов.

«В результате обследования автомобиля на пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Армянск», денежные средства, находящиеся в схроне, были обнаружены и изъяты сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Сумма незаконно перемещенных через таможенную границу ЕврАзЭС наличных денежных средств превысила пятикратный размер суммы, разрешенной к перемещению без декларирования, и составляет особо крупный размер. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере»)», – говорится в сообщении.