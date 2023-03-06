ФСБ спасла жизнь Малофееву

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ФСБ РФ предотвратила организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля – председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Об этом спецслужба сообщает на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева. Аналогичная схема совершения диверсионно-террористического акта ранее применялась агентами украинских спецслужб при подготовке убийства российской журналистки Дарьи Дугиной», – говорится в сообщении. Также ФСБ показала видео предотвращения покушения. На нем человек в черной куртке и с медицинской маской на лице наклоняется к «Мерседесу», припаркованному на улице, и через несколько секунд, выпрямившись, отходит от машины.

Сам Малофеев сообщил в своем ТГ-канале, что с ним все в порядке.

«Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!», – написал Малофеев.

ФСБ сообщила, что организатором преступления является проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса», участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Капустин Денис, 1984 года рождения.

ФСБ напоминает, что в августе 2022 года был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области.

Связи Капустина – сторонники организованных им праворадикальных организации «Вайт Рекс», «Реструкт», «Тор Штайнер» и «Карпатская сечь» граждане Российской Федерации Кейнер и Ушков – при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы.

Кроме того, Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта 2023 года членов «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области. При этом, несмотря на сделанные в сети Интернет заявления, что «не воюют с гражданскими и не убивают безоружных», террористы убили двух мирных жителей, двух ранили, в том числе, ребенка и занимались мародерством.

Используя методы нацистов времен Великой Отечественной войны бандиты грабили местных жителей, после чего запирали в одном из домов, минировали и подрывали объекты гражданского жизнеобеспечения.

«Руководители террористической РДК это военная разведка Украины, лично Буданов», – утверждает политолог Сергей Марков.