ФСБ в Крыму поймала предателя из Петербурга, ехавшего воевать за ВСУ

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В Верховном Суде Республики Крым закончилось рассмотрение уголовного дела, по результатам которого гражданин Российской Федерации был признан виновным в совершении приготовления к государственной измене.

В соответствии с приговором суда, гражданин Российской Федерации, до осуждения проживающий в Санкт-Петербурге, был противником проведения специальной военной операции и в 2022 году принял решение выехать из России на территорию Украины для непосредственного участия в боевых действиях на стороне сил (войск) Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации, с применением вооружения и военной техники.

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«С этой целью он через сеть «Интернет» нашел представителей добровольческого воинского подразделения, участники которого осуществляли вербовку и организацию выезда на территорию Украины граждан Российской Федерации. От них подсудимый получил инструкции по следованию к месту дислокации данного подразделения, информацию о необходимости приобретения камуфлированной формы и медикаментов, видеозаписи по приобретению навыков обращения со стрелковым вооружением и т.д. После выполнения указанных инструкций, осужденный был задержан в городе Симферополь сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Таким образом, его противоправная деятельность, направленная на совершение государственной измены в форме перехода на сторону противника, не доведена до конца по независящим от него обстоятельствам и пресечена на стадии приготовления», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч.1 ст. 30, ст.275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год, после отбывания лишения свободы.

Кроме того, суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача – психиатра в амбулаторных условиях.