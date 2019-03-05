ФСБ в Крыму задержала украинского мошенника

05.03.2019, Ялта, Виктор Орлов

В Ялте по обвинению в покушении на мошенничество в крупном размере задержан 27-летний гражданин Украины, обещавший оформить российское гражданство за 10 000 долларов США.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-центре УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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«Установлено, что мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее 6 месяцев) оформить ему за денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США российское гражданство. Полученными денежными средствами обвиняемый планировал распорядиться по своему усмотрению, не имея ни возможности, ни намерений в дальнейшем исполнить взятые на себя обязательства.

При получении денежных средств мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием», – сообщили в ФСБ.