ФСБ вскрыла схему воровства в Минобороны – осуждён бывший высокопоставленный чин

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ФСБ вскрыла схему воровства в Минобороны – на 8 лет осуждён высокопоставленный чин – бывший начальник управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны Андрей Тулупов.

Он поплатился за махинации при закупках для военного ведомства медоборудования для борьбы с коронавирусом. Свою вину Тулупов признал, но его адвокаты сейчас пытаются обжаловать приговор, сообщает сегодня газета «Коммерсант».

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ФСБ выяснила, что чиновники Минобороны проводили закупки медоборудования по заведомо завышенным ценам через фирмы-прокладки, а также сингапурскую компанию Golden Way Global Solution Ltd и вьетнамскую фирму Visterlo Traiding Company Limited.

Тулупов к моменту суда уже вышел в отставку. Ему инкриминировали два эпизода получения взяток в размере 13 миллионов рублей.

Еще три фигуранта дела, на которых были зарегистрированы фирмы-прокладки, занимали высокие посты в Судебно-экспертной палате России. Один уже осужден на 4 года колонии.

По данным газеты, в ноябре 2022 года в рамках расследования этого дела под стражу была отправлена замдиректора аффилированного с Минобороны ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Лариса Леонтьева.

Её структура также фигурирует в деле как поредник между коммерсантами и УИСП Андрея Тулупова при закупке аппаратов ИВЛ.

«Женщине вменяют хищение почти 400 млн руб. По версии следствия, стоимость каждой из 350 поставленных для госпиталей Минобороны китайских портативных дыхательных машин Yuwell YH-730, чья рыночная стоимость составляет порядка 100 тыс. руб., была якобы завышена в десять раз», – говорится в публикации.