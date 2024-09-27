ФСБ взяла двух крымчан на шпионаже в пользу Украины

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Очередных агентов украинских спецслужб задержала ФСБ в Крыму. Как сообщили в ведомстве, их было двое, и они самостоятельно вышли на вражеские структуры и предложили сотрудничество.

Один из задержанных – житель Керчи, работал на железной дороге и по службе часто выезжал в Тамань. Там фиксировал эшелоны и передавал информацию куратору с позывным «Гетьман», на которого вышел через «горячую линию» СБУ.

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«Про Крым, про Украину мы поговорили, чтобы Крым стал обратно Украиной. Это я четко сказал. Я сказал, что могу доносить информацию про военные объекты, которые находятся в Керчи… Писал «Гетьману»: «Я видел то-то, то-то, столько-то, столько-то того-то, того-то». И все это отправлял. Потом были координаты. Ну, в Керчи у нас стоит противовоздушная оборона. Взял точки, закоординировал, и эти точки отослал уже ему», – заявил крымчанин на допросе.

Второй задержанный – иностранец (в пресс-службе ФСБ не уточняют гражданство, но приехал в Крым он с Украины), признался, что собирал данные для ГУР МО Украины с целью заработка. На агента вышел через Telegram.

«Давал мне координаты объектов, и я должен был производить фотофиксацию. Вознаграждение производилось в криптовалюте в диапазоне 20-70 долларов за раз. Это может быть на одно или на несколько заданий. За время моего сотрудничества с ГУР МО Украины я передал более 30 координат и другой информации об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации таких, как воинские части, средства ПВО и корабли».

Теперь по статьям «госизмена» и «сбор сведений для передачи противнику» задержанным грозит вплоть до пожизненных сроков.