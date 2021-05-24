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24.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Крым-курорт, Россия, Спецслужбы
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ФСБ взялась за санатории, которые незаконно ввозили иностранцев в Крым

ФСБ по Крыму и Севастополю возбудила десять уголовных дел в отношении должностных лиц ряда...

ФСБ по Крыму и Севастополю возбудила десять уголовных дел в отношении должностных лиц ряда здравниц, которые в обход коронавирусных ограничений организовывали незаконный въезд на территорию республики иностранцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следователи установили, что работники санаториев изготавливали фиктивные приглашения на лечение, которые в период ограничений давали право въезда на территорию России иностранным гражданам.

«Следственным отделом УФСБ в отношении должностных лиц санаториев возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции с использованием служебного положения»). Кроме того установлено, что иностранные граждане направлялись на территорию полуострова третьими лицами, которые предоставляли сотрудникам санаториев все необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев.

В отношении посредников следственным отделом УФСБ возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п. «в» ч.2 ст.322.1 УК РФ («Пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан»). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание до семи лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

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