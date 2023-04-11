ФСБ зачищает Дальний Восток от предателей

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На Дальнем Востоке прошли задержания лиц, подозреваемых в государственной измене.

Так, одно из задержаний имело место на Сахалине, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Как сообщили в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области, местный житель намеревался «выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации».

Он собирался выехать транзитом через территорию третьей страны, в отношении несостоявшегося ВСУшника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России (госизмена). Максимальное наказание по данной статье — до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, сегодня ФСБ задержала гражданина РФ за перечисление денег в поддержку ВСУ.

На опубликованном сотрудниками ведомстве можно увидеть само задержание, после чего предателя посадили в микроавтобус и отвозят в отделение ФСБ.