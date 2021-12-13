ФСБ задержала более сотни сторонников украинских неонацистов

Новости Украины

ФСБ разоблачила деятельность 106 сторонников запрещенной в России украинской неонацистской группировки «М.К.У» в 37 регионах страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации силовиков, среди задержанных есть как те, кто непосредственно общался с руководителем «М.К.У», находящимся в международном розыске украинским неонацистом Егором Красновым, администраторы экстремистских групп, а также радикалы, готовившие вооруженные нападения на школы.

«При этом, в Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с «М.К.У.» двух экстремистских групп, численностью пять и восемь человек соответственно. В адресах их проживания изъяты: гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы (проверяется информация о намерениях их переделки в боевые аналоги), большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом», – говорится в сообщении.

Кроме оружия у задержанных изъяли большое количество экстремистской литературы и символики, среди которой изображения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

По мнению политолога Армена Гаспаряна, то, что в России находится большое количество сторонников украинских неонацистов неудивительно, а их задержание свидетельствует о слаженной работе спецслужб.

«Дело в том, что сторонников подобного рода идей в России было достаточно много, несмотря на тот урон, который нанесли сотрудники ФСБ и МВД еще в середине «нулевых», идея сама по себе никуда не делась. У них всегда были тесные связи с украинскими радикалами. Надо сказать, что в массе своей они очень плотную поддержку оказывали настроениям на Майдане и многие даже поехали воевать на Донбасс, поэтому меня абсолютно не удивляет наличие подобного рода людей в российском обществе», – сказал политолог.

«Но, видите, все определяется умением правоохранительных органов обезвредить готовящиеся преступления и наказать преступников. И это было продемонстрировано. Мы в очередной раз передаем «привет» удивительным умам, которые рассказывают о том, что никакого влияния Украина на внутриполитические процессы в России не оказывает и что все это условно пропаганда», – отметил Гаспарян.

С ним соглашается крымский политолог Андрей Никифоров.

«Очень долгое время, на протяжении более чем 100 лет русским людям, у которых фамилии заканчиваются на «о» или на «чук» вдалбливали в головы, что они украинцы. И происходило это не только на территории Украины. Поэтому люди, зараженные украинством, не сконцентрированы только на территории этого террористического государства, а еще и рассеяны по территории Российской Федерации. Поэтому я в этом ничего удивительного не вижу», – считает эксперт.

«Что такое украинство? Это один из способов дезертирства от той дисциплины и ответственности, которую возлагает на человека русское звание. Поэтому кто-то не выдержал, кому-то хочется жить по-легкому и так далее, они всегда с интересом и симпатией наблюдают за так называемым украинским проектом… Источников достаточно много и то, что производятся подобного рода зачистки – это вещь хорошая, но пока мы не высушим все эти источники, будет снова накапливаться эта гниль, которую правоохранительные органы будут вынуждены вычищать», – говорит Никифоров.