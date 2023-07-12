ФСБ задержала диверсантов-наводчиков ракет ВСУ на Запорожскую АЭС

Владимир Гладков .  
12.07.2023 18:13
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Российская ФСБ задержала диверсантов ВСУ, которые должны были осуществлять лазерную наводку украинских ракет на Запорожскую АЭС.

Видеозапись допроса одного из диверсантов опубликовали спецслужбы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская ФСБ задержала диверсантов ВСУ, которые должны были осуществлять лазерную наводку украинских ракет на...

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На кадрах задержанный – сержант, водолаз-разведчик – сообщает, что целью его заброски на территорию России была корректировка и наведение ударов по ЗАЭС. Он заверил, что действий других диверсантов он не знает, поскольку каждому ставилась отдельная задача. По словам задержанного, для задания подбирались люди со стажем службы более пяти лет и неоднократным опытом разведрейдов.

Конкурс проводили иностранцы, они же и обучали. За год из 30 человек было отобрано пятеро, которых отправили на двухнедельные курсы подготовки в Германию. После подготовки британскими инструкторами они прибыли в Николаев в поле ведения СБУ.

Переброска диверсантов проходила из Никополя через русло Днепра на Энергодар, расстояние преодолевалось пешком и вплавь: «были известны маршруты патрулей и время их смены».

«Я должен был прибыть в указанное место, командир группы должен был оповестить меня и указать координаты подсвечиваемой цели. Основной способ связи был через телефон в чате онлайн-игры, запасной мессенджер», – рассказал диверсант.

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