ФСБ задержала группу шпионов, работавших на ГУР и СБУ

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Очередную группу украинских шпионов задержали сотрудники ФСБ в Крыму. Как передает пресс-служба ведомства, они планировали теракты на военной, транспортной, энергетической инфраструктуре полуострова и убийства российских военнослужащих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действовали завербованные украинскими спецслужбами крымчане на всей территории республики и города Севастополя.

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«Взрывные устройства и средства поражения доставлялись агентами с территории Украины почтовыми отправлениями, автобусными первозками и закладывались в тайники. Фотографии с координатами тайников пересылались украинским кураторам, которые впоследствии ставили задачи исполнителям по совершению конкретной диверсии или теракта. Все участники готовящихся диверсионно-террористических актов были знакомы друг с другом», – говорится в сообщении.

У задержанных были обнаружены три готовых к применению СВУ, пластид производства Великобритании общей массой около 5,6 кг в тротиловом эквиваленте, кроме того силовики нашли три тайника со средствами поражения.

Сами задержанные в признательных показаниях заявили, что перед ними ставилась задача слежки за военными объектами, кораблями и самолетами, передвижением техники, доставки взрывчатки.

«Позвонил человек, сказал, что он сотрудник ГУР, поставил задачу фотографировать корабли, несущие «Калибр» для обстрела Украины или входящие, выходящие, скидывать ему фотографии. Я выполнил раз 10-12 за все это время… За эти фотографии я получил четыре перевода в размере от 20 до 26 тысяч… [Куратор] сказал, что нужно встретить автобус, который придет из ДНР. Встретить посылку и держать у себя дома в течение недели. Должен подойти человек, назовет кодовое слово, и я должен передать ему», – заявил агент ГУР с позывным «Миф».

Подобной деятельностью занимался его подельник с позывным «Ментор»:

«Первое задание – это был визуальный контроль наличия войск, самолетов на аэродроме, корабли никого не интересовали, МиГи-31 переделанные под «Кинжал»… Как мне объяснили, что это будет задание Службы безопасности Украины по установке камер видеонаблюдения на дорогах Крыма. В частности, в районе Красноперекопска, Джанкоя, в районе Керченского моста для наблюдения передвижениями вражеских войск. Перечислили сумму в районе 68 тысяч рублей на закупку камер и всего остального. В конце апреля мой куратор Слава передал координаты, в которых находился схрон в виде духовки. В ней находились 2,5 килограмма взрывчатого вещества «пластид», электродетонатор и радиомост для детонации».

Cреди задержанных бывший украинский военный летчик, который был завербован еще до СВО и часто ездил в то время еще украинский Мелитополь в качестве перевозчика, тоже предоставлявший данные о перешедших на сторону России представителях ВСУ. Еще силовики задержали жителя Севастополя, доставлявшего взрывчатку и бывшего контрактника ВСУ.