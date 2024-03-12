ФСБ задержала крымчанина, призывавшего к насилию над русскими
12.03.2024 11:37
(Мск) , Симферополь
В Крыму задержали гражданина России, призывавшего к насилию над русскими.
Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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33-летний житель полуострова публиковал экстремистские сообщения в соцсетях.
«Используя аккаунт в одном из Интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русских», – сообщают в ФСБ.
Подозреваемого задержали и обвинили в призывах к экстремистской деятельности. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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