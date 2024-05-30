ФСБ задержала работавшую на ГУР МО группу крымчан, планировавших теракты

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Группа диверсантов, завербованных ГУР МО Украины, задержана сотрудниками ФСБ. Как сообщили в ведомстве, подозреваемые собирались подорвать железнодорожную инфраструктуру, остановив транспортное сообщение, а после Украина должна была нанести ракетные удары, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Работали в интересах Украины пятеро жителей Крыма они собирали информацию о передвижении ВС РФ, местах их дислокации, расположении ПВО, объектов топливно-энергетического комплекса и обороне Крымского моста. Все это передавали ГУР Украины и готовили схроны, перевозили взрывчатку.

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Руководитель группы подорвался и погиб при попытке достать взрывное устройство из схрона, остальных задержали. Курировал работу диверсантов некий Бахтияр.

«В местах проживания диверсантов обнаружены 4 СВУ, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около 1 кг, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины», – сообщили в ФСБ.

«Первое, что куратор попросил сделать, – это скинуть координаты железной дороги. Я это сделал, после этого пришли координаты схрона. Ночью пошел по координатам, нашел схрон, черный пакет, развернул его – там была банка, что-то было привязано и какой-то брелочек. Какой-то еще провод с чем-то был. Куратор рассказал, что делать, дал координаты, куда это заложить под железную дорогу, чтобы на будущее там остановились поезда, как я понял, и потом ракетный удар туда, чтобы был», – рассказал во время допроса один из задержанных.

Его подельники подтвердили, что вслед за подрывом железнодорожных путей должен был быть нанесен ракетный удар со стороны Украины.