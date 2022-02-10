ФСБ задержала телефонных террористов, курируемых из Киева
Сотрудники ФСБ задержали 14 человек, подозреваемых к участию в рассылке ложных сообщений об угрозах взрыва на территории учебных заведений.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По данным следствия, задержанные угрожали подорвать объекты образования на территории РФ, странах СНГ и республиках Донбасса, а организатор этих акций находится в Киеве.
«Организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его подельники», – сообщили в ФСБ.
ФСБ и МВД продолжают розыск остальных причастных к угрозам членов преступного сообщества.
«Осуществляются розыск и пресечение деятельности лиц, причастных к массовому распространению в конце 2021 года и начале 2022 года в сети Интернет заведомо ложных сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик», – говорится в сообщении
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