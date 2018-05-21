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ФСБ задержала в Крыму новых подозреваемых в участии в террористических группировках
В рамках ранее возбужденного уголовного дела задержаны двое жителей Бахчисарайского района, которые подозреваются в участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной на территории Российской Федерации.
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Указанным гражданам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).
Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Украинский проект «Крымская солидарность», поддерживающий антироссийские силы на полуострове, уточняет имена подозреваемых, в домах которых сегодня прошли обыски. Это Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Один из них живет в Бахчисарае, второй – в селе Долинное Бахчисарайского района.
Метки: Хизб-ут-Тахрир
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