Политнавигатор - Новости России и Украины
21.05.2018, Симферополь, Виктор Орлов
  2 267 просмотров
Криминал, Крым, Сюжет дня, Украина

ФСБ задержала в Крыму новых подозреваемых в участии в террористических группировках


В рамках ранее возбужденного уголовного дела задержаны двое жителей Бахчисарайского района, которые подозреваются в участии в международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной на территории Российской Федерации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Указанным гражданам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ («Участие в  деятельности террористической организации»).

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Украинский проект «Крымская солидарность», поддерживающий антироссийские силы на полуострове, уточняет имена подозреваемых, в домах которых сегодня прошли обыски. Это Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Один из них живет в Бахчисарае, второй – в селе Долинное Бахчисарайского района.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть