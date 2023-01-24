ФСБ задержала в Крыму террористов, которых координировали с Украины

Виктор Орлов.  
24.01.2023 17:36
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Украина, экстремизм


ФСБ совместно с Росгвардией в Крыму задержаны шесть участников ячейки международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году).

Эта агрессивная секта действовала в Крыму легально при Украине – проводила конференции и митинги в центре Симферополя. После воссоединения полуострова с Россией большая часть адептов сбежала на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ФСБ совместно с Росгвардией в Крыму задержаны шесть участников ячейки международной террористической организации (МТО)...

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«В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.

По местам жительства членов МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут- Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности», – говорится в сообщении ФСБ.

Следственным подразделением возбуждены уголовные дела.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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