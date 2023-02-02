ФСБ задержала жителя Севастополя за финансирование терроризма
02.02.2023 15:57
(Мск) , Севастополь
Сотрудниками ФСБ задержан житель города Севастополя, 1991 г.р., подозреваемый в финансировании терроризма.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Установлено, что подозреваемый переводил денежные средства для обеспечения деятельности вооруженных формирований МТО «ИГИЛ», созданных на территории Сирийской Арабской Республики для совершения преступлений террористического характера.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пожизненного лишения свободы», – говорится в сообщении ФСБ.
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