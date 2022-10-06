«Fucking Traffic»: фильм-расследование о диверсионной деятельности Meta*

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Новости Украины

В сети появился фильм-расследование о деятельности признанной в РФ экстремистской компании Meta, где в сжатом и доступном формате объясняется, почему Facebook и Instagram «записали в террористы».

Картину на своём тг-канале опубликовал автор фильма журналист Алексей Дегтярёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В фильме можно увидеть, как действует координация псевдооппозиции с помощью вражеских соцсетей. Приведены примеры – как акций протеста после объявления частичной моблизации, так и с началом СВО 24 февраля, скорость организации которых впечатляет.

Один из экспертов, журналист и специалист по PR-технологиями Сергей Кормилицкий признаёт, что на государственном уровне парировать такие атаки пока не удаётся. Однако у всех этих манипуляций есть свои авторы и исполнители, и чаще всего координируется всё из Украины, хотя офисы и разбросаны по всему миру.

В фильме приводятся также вырезки из откровений, например, киевского «бойца IT-фронта» Александра Слобоженко, специализирующегося на раскачке внутренней обстановки как в России, так и в Белоруссии во время Беломайдана, основателя арбитражной команды «Traffic Devils», доходы которого после 24 февраля увеличились вдвое.

Фактически то, чем занимаются эти люди – астротурфинг, маскировка искусственной общественной поддержки под общественную инициативу. У Слобоженко – фактически виртуальная армия, отбор в которую, особенно после начала СВО, ведётся путём полиграфа, где изучается биография человека и вероятность его лояльности к российской власти. При этом для исполнителей, в отличие от организаторов, всё это – просто бизнес.

Также в сюжете рассматривается фигура бывшего министра Кабмина Украины Дмитрия Дубилета, который в своём тг-канале откровенно размещал не только методички с инструкциями ЦИПсО по подделке страниц российских СМИ, но и множество другого «интересного контента» с призывами бойкотировать иностранные бренды, работающие в России, а также наносить по ним чувствительные репутационные удары в соцсетях.

При этом отмечается, что атака на эти компании началась одновременно с призывами выходить на протесты не только в РФ, но и за рубежом под зданиями транскорпораций с требованиями уйти из России. Расчёт простой – вызвать массовую истерию.

«Причины, как говорит киевский градоначальник, «не только лишь все…», что озвучили в суде, а куда глубже. Информацией этой мы решили и с вами поделиться. Поэтому и сняли это расследование, превратив тонны информации в достаточно легкий формат. Потратив всего 30 минут, вы узнаете много интересного. В том числе, станет ясно, кто и кому платит за травлю всяких IKEA, Adidas и прочих. Ну, и может, сделаете для себя выводы, какая реклама для здоровья вредна», – говорится в описании фильма.

* Компания Meta – владелец Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.